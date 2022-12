Paris sportifs illégaux : Un suspect arrêté à Kairouan

Une descente effectuée dans un commerce situé à Sbikha (Kairouan) dans le cadre de la lutte nationale contre les paris sportifs illégaux, a permis l’arrestation d’un homme et la saisie de sommes d’argent en devises étrangères et en dinars tunisiens.

Dans un communiqué, la Direction générale de la garde nationale a précisé que la descente a été effectuée, hier jeudi 8 décembre 2022, par la brigade d’investigation et de recherche de la GN de Kairouan, et ce, en coordination avec le parquet.

Les agents ont saisi des ordinateurs, une imprimante et du matériel informatique, un taser et une bombe de gaz paralysant, des chèques bancaires, plus de 67.300 dinars tunisiens ainsi que des devises étrangères, notamment en euros.

Le parquet a ordonné la mise en détention du propriétaire du commerce et la poursuite de l’enquête, ajoute la même source.

