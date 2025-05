Le pèlerinage à la Ghriba réservé aux juifs résidant en Tunisie

Victime collatérale de la guerre menée par Israël contre les Palestiniens de Gaza et la Cisjordanie, le traditionnel pèlerinage juif à la synagogue de la Ghriba sur l’île de Djerba, au sud-est de la Tunisie, aura lieu cette année du 11 au 18 mai 2025 et sera réservé uniquement aux juifs résidant en Tunisie et limité aux rites religieux à l’intérieur du site sacré.

Les organisateurs l’ont annoncé dans un communiqué rapporté par l’agence de presse Tap dans lequel ils expriment leur «profonde gratitude» aux autorités tunisiennes pour les mesures mises en place pour garantir le bon déroulement de l’événement, soulignant «l’engagement du pays en faveur de la tolérance, de la coexistence pacifique et du respect de la diversité culturelle et religieuse».

Le pèlerinage de la Ghriba, synagogue considérée comme la plus ancienne du monde juif en Afrique, coïncide avec la fête de Lag BaʿOmer et constitue un moment clé pour la petite (mais historique) communauté juive tunisienne, estimée aujourd’hui à moins de deux mille personnes.

La décision de limiter le pèlerinage aux seuls rites religieux – sans les célébrations populaires habituelles ni l’arrivée de visiteurs étrangers – confirme la ligne de prudence déjà adoptée l’année dernière, avec la persistance des tensions au Moyen-Orient et la poursuite du génocide des Palestiniens par l’Etat hébreu, à Gaza et en Cisjordanie.

Des membres du comité d’organisation estiment que plusieurs centaines de fidèles seront présents, contre les milliers de juifs d’origine tunisienne (mais pas seulement) qui, par le passé, venaient d’Europe, d’Israël et des Etats-Unis pour l’occasion.

I. B.