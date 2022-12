Tunisie Telecom offre ses solutions digitales aux Journées de l’entreprise

Comme à son habitude, l’opérateur Tunisie Telecom a été représenté aux Journées de l’entreprise, événement entrepreneurial majeur organisé par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), dont la la 36e édition, sous le thème “L’entreprise et la Sécurité : libertés et souveraineté”, s’est tenue les 8, 9 et 10 décembre 2022, à Sousse.

Outre les discussions sur la situation économique actuelle en Tunisie et dans le monde et les perspectives de sortie de la crise post-pandémie, ces Journées ont été l’occasion de discuter des opportunités et des pistes d’innovations pour les entreprises, notamment dans les domaines de la technologie en général et du numérique en particulier, cœur de métier de Tunisie Telecom, dont le directeur exécutif du développement et des technologies, Sami Soudani, a pris part à une table-ronde sur la cybersécurité, aux côtés du ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, Oulaya Ghnia, directeur de la sécurité des systèmes d’information à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz, Mohamed Wassel Belhaj, expert en informatique chez KPMG, et Youssef Khazri, directeur régional de la sécurité de l’information chez Dräxlmaier.

L’opérateur historique, qui est était également représentée aux Journées par Jihen Bouzayen, directrice exécutive des marchés entreprise, se positionne comme un partenaire orienté innovation et avenir et propose à ses clients particuliers et entreprises des solutions de dynamisation de l’économie par la transformation digitale.

I. B.