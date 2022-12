La Tunisie va lancer le label Moamen de cybersécurité

Le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, a déclaré que son département lancera prochainement un label baptisé Moamen (assuré), adressé à tous les systèmes, logiciels et téléphones de manière à protéger et traiter davantage les données à l’aide de systèmes et d’équipements sécurisés.

Le ministre a déclaré à l’agence Tap, samedi 10 décembre 2022, à Sousse, en marge d’une table-ronde sur la cybersécurité, organisée dans le cadre de la 36e édition des Journées de l’Entreprise, organisées par l’IACE, que l’action porte sur la modification des textes juridiques réglementant l’espace cybernétique. «Un nouveau texte de loi sur la cybersécurité sera promulgué prochainement. Il comportera plusieurs dispositions dont certaines confèrent de nouvelles prérogatives à l’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi) afin qu’elle puisse apporter le soutien technique nécessaire aux acteurs publics et privés», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, un projet de loi sur la cybercriminalité a été finalisé qui faciliterait l’adhésion de la Tunisie à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité et lui offrirait des opportunités de coopération avec les agences internationales pour faire face aux cyber-attaques et arrêter les cybercriminels.

Les cyber-attaques menacent plus que jamais la souveraineté numérique dans un contexte de développement de l’économie numérique et d’augmentation des transactions électroniques, a ajouté le ministre.

Source : Tap.