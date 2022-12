Le poème du dimanche : ‘‘Visions’’ de Ernest Pépin

Né en 1950 au Lamentin, en Guadeloupe, Ernest Pépin est poète et romancier. Il est considéré comme l’une des voix importantes de la littérature antillaise.

Pépin a été professeur de français, critique littéraire, animateur à la télévision. Il a occupé des responsabilités politiques sur l’île. Son premier recueil est paru en 1984.

Il alterne poésie et prose. Son écriture célèbre son île avec engagement, ouverture et sensualité, entre Antilles et Caraïbes, Son œuvre est couronnée de nombreuses distinctions.

Quelques recueils : Au verso du silence, 1984; Dit de la roche gravée, 2008 ; Le bel incendie, 2012.

Tahar Bekri

C’était le temps du neuvième ciel

Le soleil amassait ses rêves en pile

Le sang de l’homme n’était qu’un oiseau

Et l’eau aveugle titubait

Poussant son cri parmi la mémoire de sables

Le monde tissait sa tapisserie d’herbes folles

Mais rien ne valait le royaume de ta peau

Je m’en souviens encore

C’était le temps du neuvième ciel

Le temps du premier temps

La nuit coulait

Huile céleste

Il n’y avait que des pâturages de bonté

Mais rien ne valait la menthe fraîche de ta peau

J’avais pris le départ comme les autres

Cherchant en toi le chemin

Tout convergeait vers ce chemin

A toi seule fut confiée

La mystérieuse gravitation des pollens

La mystérieuse migration

C’était le neuvième ciel

Celui des courbes et des pouvoirs de la naissance

Celui de la femme qui sauve et qui fonde

Le paysage brûlait son émotion

Elevait son vertige parmi les solitudes

Respirait l’avalanche méticuleuse des lumières

Le paysage lavait ta pudeur

Tes yeux prophétisaient

Le neuvième ciel

Le neuvième ciel

Le ciel mutant et soyeux et paisible

D’une belle procession d’éternité