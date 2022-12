Le rappeur tunisien Zdeff présente son nouveau spectacle musical et visuel « Rupture »

Le jeune artiste ZDEFF présentera en exclusivité ce 23 décembre son dernier projet « Rupture » au cinéma Amilcar au Manar.

Yacine Khemakhem, plus connu sous le pseudonyme ZDEFF, est un jeune rappeur tunisien qui s’est fait connaître il y a un an avec un premier album intitulé « World of weakness » et qui revient avec un deuxième album « Basta » qu’il présentera ce vendredi lors d’un concert qu’il a décidé de nommer « Rupture ».

Artiste indépendant qui se charge de produire ses propres projets, ZDEFF compte à ce jour plus d’un million d’écoutes sur les plateformes musicales. Cette date sera la première d’une série de concerts de promotion du nouvel album « Basta ».

En collaborant avec Gal3Y sur le volet musical et l’artiste Effet Mère et EDEN son assistant sur le volet visuel, ZDEFF promet une expérience forte à son public.

F.B