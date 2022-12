Sghaier Zakraoui : «La parenthèse de Kaïs Saïed doit être fermée»

Le chef du département de droit public à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, Sghaier Zakraoui, a déclaré que le processus politique engagé par le président de la république est terminé et que ce dernier n’a plus de légalité ni de légitimité, ajoutant : «Kaïs Saïed est une parenthèse qui doit être fermée».

Dans une déclaration à l’émission en « 60 Minutes » sur les ondes de Diwan FM, ce mardi 20 décembre 2022, le juriste a estimé que «la chute a été retentissante, et que les élections législatives ont lamentablement échoué et leurs résultats sont honteux», faisant allusion au très faible taux de participation, estimé initialement à 8,8% avant d’être revu à la hausse, deux jours après, par la commission électorale, à 11,22%.

«Le président de la république n’a pas le courage de faire face aux Tunisiens, car il a poursuivi une voie individuelle et unilatérale, dont il a exclu tout le monde», a-t-il ajouté, qualifiant le vote de samedi de «décevant».

Le professeur de droit public a aussi expliqué que le taux de participation officiel aux élections législatives, fixé, aux dernières estimations, à 11,22%, était surprenant, exprimant sa surprise face à la hausse du résultat de 8,8% à 11,22%.

Sghaier Zakraoui a précisé que l’Instance supérieur indépendant pour les élections (Isie) n’est pas responsable des résultats des élections, tout en pointant la pleine responsabilité du président de la république, ajoutant : «Le chef de l’État est devenu un problème et un fardeau pour le pays… et la solution doit venir de l’extérieur de son système».

«Les organisations nationales et les partis politiques peuvent s’asseoir à la table du dialogue et proposer un gouvernement d’urgence économique pour sortir la Tunisie de la crise», a conclu l’universitaire, qui était parmi les plus fervents soutien de Kaïs Saïed, au lendemain de la proclamation de l’état d’exception, le 25 juillet 2021, y voyant le seul moyen de mettre fin aux ravages de l’ancien système en place dans le pays, avant de critiquer la dérive autoritaire du président de la république et son cavalier seul. .

I. B.