Tunisie : Après Chaouachi et Kerbaï, Mohamed Hamdi quitte Attayar

L’ancien député Mohamed Hamdi a emboîté le pas à Majdi Kerbaï et Ghazi Chaouachi, et a annoncé à son tour sa démission du Courant démocratique (Attayar).

Dans un post publié, ce mardi 20 décembre 2022 sur son compte Facebook, Mohamed Hamdi a évoqué la fin d’une expérience avec le parti Attayar, au sein duquel il a eu l’honneur de travailler pendant des années, ce qui lui a permis: «d’incarner ses convictions dans ce qu’il je pense être bon pour la Tunisie», a-t-il affirmé, en remerciant les membres du parti et en leur souhaitant beaucoup de succès.

Sur un autre plan, M. Hamdi a ajouté que «le paysage politique actuel, notamment chez les partis de la famille démocrate, a besoin d’une profonde révision des approches et des méthodes de travail», en affirmant que sa priorité est de «relancer le processus démocratique en vue de procéder à la réforme».

Notons que la démission de Mohamed Hamdi a été annoncée après celle de l’ancien député Majdi Kerbaï, qui a expliqué que son parcours politique «se termine avec le Courant démocratique» et qu’il poursuivra sa «lutte et son engagement pour la démocratie, la justice sociale, la justice environnementale et climatique ainsi que pour les problèmes des migrants»

Le secrétaire général du Courant démocratique Ghazi Chaouachi avait lui aussi annoncé, ce jour, sa démission en affirmant qu’il continuera à «s’occuper des affaires publiques en aidant à élargir l’horizon de manière à ce que la recherche des solutions soit au centre de toute réflexion ou de toute action», a-t-il notamment écrit.

