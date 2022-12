Hichem Ajbouni : «Pas d’alliance entre Attayar et le Front de salut national»

Hichem Ajbouni ancien député et dirigeant du Pari démocratique (Attayar) a affirmé, ce mercredi 21 décembre 2022, qu’il n’y aura pas d’alliance entre son parti et le Front de salut national (FSN), initié et présidé par Ahmed Nejib Chebbi regroupant des partis de l’opposition à l’instar d’Ennahdha, Qalb Tounes et Al-Krama.

C’est ce qu’il a indiqué sur Diwan FM, en lançant : «Certains membres de cette coalition, en particulier Ennahdha, sont responsables de la situation que traverse actuellement la Tunisie», tout en affirmant que cette position est claire et a été discutée au sein d’Attayar et qu’il n’y aura pas de retour en arrière à ce sujet

Interrogé sur les récentes démissions du parti Attayar de Ghazi Chaouachi, Mohamed Hamdi ou encore Majdi Karbai et sur un possible lien avec une éventuelle alliance ces derniers avec le FSN, Hichem Ajbouni a estimé qu’on ne pas faire de lien à ce propos, en indiquant que les concernés avaient également exprimé le rejet de toute alliance avec le Front dirigé par Ahmed Néjib Chebbi, et ce, pour les mêmes causes précitées.

«A ce jour, je ne m’explique pas les raisons de ces démissions…» a-t-il encore lancé.

Y. N.