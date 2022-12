Assistance technique à la sécurité alimentaire au sud de la Méditerranée

Un nouveau programme d’assistance technique de 5,5 millions de dollars pour améliorer la sécurité alimentaire en Tunisie, en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Cisjordanie et à Gaza a été lancé lundi 19 décembre 2022 par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et le Food and Agriculture Organisation (FAO) des Nations Unies marquant 25 ans d’efforts conjoints vers des systèmes agroalimentaires plus durables.

L’initiative conjointe, qui sera lancée en janvier prochain, est une réponse opportune à la crise des marchés céréaliers, qui a rendu la sécurité alimentaire mondiale plus précaire. Il aidera les gouvernements à revoir certaines de leurs politiques agroalimentaires, par exemple en améliorant la résilience à long terme de la chaîne de valeur des céréales, lit-on dans une déclaration conjointe Berd/FAO.

Le paquet soutient les investissements publics et privés dans la modernisation des systèmes nationaux d’importation de céréales, y compris le développement d’un approvisionnement plus efficace et d’une meilleure infrastructure de stockage.

Enfin, il aidera les pays à réévaluer leur propre potentiel de production alimentaire, en tenant compte des contraintes climatiques et environnementales et en maximisant la valeur de la production locale, notamment par la diversification des échanges.

Le nouveau programme d’assistance technique complète le financement individuel de la Berd pour ces pays. La Tunisie, par exemple, a reçu un prêt de 150,5 millions de dollars pour acheter des céréales face à la crise des marchés mondiaux.

«La transformation des systèmes agroalimentaires nécessite une gamme de solutions techniques, de politiques habilitantes et d’investissements. En collaboration avec la Berd et d’autres partenaires, la FAO aide les membres à avancer simultanément sur ces trois fronts pour garantir les quatre meilleurs : une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure pour tous – ne laissant personne de côté», a déclaré le directeur général de la FAO, Qu Dongyu.

Pour sa part, le président de la Berd, Renaud-Basso, a déclaré que «le renforcement de la sécurité alimentaire est l’une des priorités de la Berd et, avec la FAO, nous sommes en mesure de mettre notre expertise conjointe en matière de financement et de solutions techniques au profit des régions où nous opérons tous les deux. Le nouveau programme d’assistance technique au sud et à l’est de la Méditerranée en est le dernier exemple.»

La FAO et la Berd ont commencé à coopérer en 1997, ce qui a ouvert la voie à 200 projets conjoints d’assistance technique d’une valeur de 60 millions de dollars.

Les efforts conjoints se sont concentrés sur le soutien au développement de chaînes de valeur agroalimentaires durables en Europe orientale et centrale, en Asie centrale et dans le sud et l’est de la Méditerranée, en combinant les compétences techniques et de facilitation des politiques de la FAO avec la capacité d’investissement et l’expertise de la Berd.

Source : communiqué.