Tunisie – Aéronautique : coopération entre le Gitas et la GIZ

Le Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (Gitas) et l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) ont récemment signé un protocole d’accord (MoU) pour fournir un cadre de coopération, faciliter et accroître la collaboration dans des domaines d’intérêt commun, y compris des projets stratégiques.

Selon un communiqué de presse du Gitas publié jeudi 22 décembre 2022, ces projets stratégiques prévoient notamment l’accompagnement du Gitas et des entreprises aérospatiale dans la formation et la mise en place d’une démarche de responsabilité sociale et environnementale.

Cette démarche portera sur la documentation et la modélisation de l’empreinte carbone, l’élaboration d’un guide du photovoltaïque pour les industries aéronautique et automobile en Tunisie et d’un second guide sur l’intégrité et la lutte contre la corruption en Tunisie, en plus d’une étude sur les déchets (SIW).

L’accord vise à renforcer l’écosystème aérospatial tunisien en établissant une meilleure compétitivité et en générant des emplois dans ce secteur.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du projet «Partenariats pour l’emploi et appui aux moyennes entreprises en Tunisie», relevant de l’initiative spéciale «Formation et emploi», commanditée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et mise en œuvre par la GIZ Tunisie.

La Gitas compte 45 entreprises membres avec 15.500 employés.

D’après Tap.