Abderrahman Lahga : «Le Tunisien perdra 31% de son pouvoir d’achat en 2022 et 2023»

L’économiste Abderrahman Lahga a déclaré que le Tunisien a perdu 21% de son pouvoir d’achat en 2022 et qu’il en perdra, au cours de 2023, 10% supplémentaires, en raison des choix financiers du gouvernement, notamment la réduction des subventions de l’Etat pour les produits de base et les carburants, et la hausse du taux d’inflation.

L’expert économique de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a fait ces estimations en présentant une lecture de la loi de finances 2023, lors d’un colloque syndical à Hammamet, aujourd’hui, mardi 27 décembre 2023.

Son collègue Karim Trabelsi, conseiller économique de la centrale syndicale, a déclaré, lors de la même rencontre, que la loi de finances 2023 présentée par le gouvernement comporte plusieurs lacunes, notamment l’absence d’un rapport explicatif généralement inclus dans la loi de finances et sur la base duquel le budget de l’État a été adopté. Ce rapport comprend principalement des estimations et des prévisions sur le taux de change du dinar et sur le taux de croissance et les anticipations du prix du baril de pétrole.

L’absence de ce rapport, qui montre les hypothèses et les implications financières, et l’absence d’explication des raisons de l’élaboration de la loi de finances, ont fait apparaître cette loi comme un texte sans âme.

Sur un autre plan, Trabelsi a qualifié la loi de finances 2023 de «loi fiscale par excellence, car elle est dominée par une augmentation des ressources fiscales et l’ajout de ressources fiscales supplémentaires».

Trabelsi a indiqué que les subventions aux produits de base dans la loi de finances 2023 ont baissé de 30%, les montants alloués pour soutenir ces produits étant passés de 3 500 millions de dinars à 2 500 millions de dinars.

La valeur des subventions aux carburants a diminué, quant à elle, de 26%, le montant alloué étant passé de 7 600 millions de dinars en 2022 à 5 670 millions de dinars pour l’année 2023.

La hausse des prix du carburant affectera négativement et directement les prix des produits alimentaires, qui continueront d’augmenter, le coût de production augmentera également et le taux d’inflation atteindra 10% à la fin de l’année en cours, et continuera d’augmenter en 2023.

