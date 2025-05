Affrontements à Tripoli | Les Tunisiens résidant en Libye appelés à la vigilance

Le ministère de l’Intérieur libyen a diffusé un avertissement, dans la soirée de ce lundi 12 mai 2025, appelant les habitants de Tripoli à rester chez eux pour leur sécurité.

On sait, d’après des médias locaux que de violent affrontements ont éclaté entre groupes armés rivaux dans la capitale libyenne et que « des tirs intermittents à l’arme lourde et moyenne et des déflagrations étaient entendus dans plusieurs secteurs », selon des journalistes de l’AFP.

De son côté le consulat tunisien à Tripoli a appelé les Tunisiens résidant à Tripoli à suivre les consignes, à faire preuve de prudence et à rester chez eux.

Pour sa part, Mostafa Abdelkebir, président de l’Observatoire tunisien des droits de l’Homme (OTDH), a conseillé les Tunisiens qui se trouvent à Tripoli à « éviter de publier sur les réseaux leur opinion ou interagir avec quelconque publication concernant la situation actuelle en Libye».

On notera aussi que des sources citées par des médias locaux ont annoncé qu’Abdelghani Kekli, chef du Service d’appui à la stabilité à Tripoli aurait été tué ce soir, sachant que la situation sécuritaire était déjà très tendue depuis ce matin, dans une Libye qui peine, depuis des années, à surmonter la crise, ses divisons politiques et à trouver la stabilité.

Y. N.