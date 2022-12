La Fondation Biat plante 500 arbres au jardin des plantes de Tunis

Dans une démarche de préservation de l’environnement, la Fondation Biat a réhabilité le jardin des plantes du Belvédère de Tunis à travers une action de plantation de 500 arbres.

Cette opération de végétalisation a réuni les étudiants bénéficiaires de la Fondation Biat, les représentants de Soul and Planet, Urbain Green et les membres de l’Association des Amis du Belvédère (AAB).

Elle a pour objectif de planter différentes variétés de végétaux : néfliers, figuiers, mûriers, grenadiers, bigaradiers, noyers, amandiers, rosiers, moringa ainsi que diverses plantes aromatiques… dans le but d’améliorer la qualité de l’air, réduire la température en ville, favoriser la biodiversité et améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des habitants de Tunis.