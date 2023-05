La Fondation Biat poursuit son soutien à la culture en Tunisie

La Fondation Biat et l’Université Paris-Dauphine PSL Campus de Tunis ont célébré la remise des diplômes de la deuxième cohorte de l’Executive Master en Management et Politiques de la Culture, jeudi 4 mai 2023, à la cité de la Culture à Tunis. Retour en vidéo sur la cérémonie. Vidéo.

A cette occasion, les invités ont assisté au sacre d’une vingtaine de diplômés qui vont agir désormais à la promotion de la culture en Tunisie et ailleurs, grâce au soutien actif de la Fondation Biat.

La Fondation Biat pour la jeunesse est un organisme caritatif qui s’est fixé pour mission de doter les jeunes tunisiens de compétences, d’ouverture culturelle, et d’un esprit entrepreneurial et les accompagner dans l’excellence et la citoyenneté.

Elle intervient sur tout le territoire tunisien en œuvrant à travers trois axes: l’Education, la Culture et la promotion de l’Entrepreneuriat.

L’objectif est que ces jeunes deviennent économiquement indépendants, épanouis dans leur formation et leur parcours professionnel, engagés et entreprenants. Ils pourront ainsi créer de la valeur et contribuer au développement de leurs communautés et de la Tunisie.

Communiqué.