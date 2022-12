Les Tunisiens Montasser Talbi et Aissa Laidouni dans la sélection maghrébine

La meilleure équipe maghrébine pour 2022 choisie par le journal français ‘‘L’Equipe’’ compte deux joueurs tunisiens, qui sont le défenseur de l’équipe nationale et du club français de Lorient, Montasser Talbi, et le milieu de terrain international et su club hongrois, Ferencváros TC, Aissa Laidouni.

La sélection de L’Equipe compte six noms marocains, qui ont participé avec leur équipe nationale à la dernière Coupe du monde au Qatar et ont contribué à l’obtention d’une quatrième place historique, et ce sont le gardien Yassine Bounou (Séville Fútbol Club), les défenseurs Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) et Nayef Aguerd (West Ham United), Sofiane Amrabat (ACF Fiorentina), Sofiane Boufal (Angers) et Youssef En Nesyri (Séville FC).

Les trois autres noms de la sélection maghrébine sont Algériens : Riyad Mahrez (Manchester City), Ismaël Bennacer (AC Milan) et Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach).

I. B.