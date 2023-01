Tunisie : un nouveau départ est possible

Puisse la nouvelle année apporter à la Tunisie la sagesse, la sérénité et la lucidité, qui lui ont jusque-là manqué, et forger en son âme cet élan salvateur qui fera comprendre aux citoyens que la vie juste est celle qui est fondée sur l’honnêteté, le respect, le travail, la solidarité et le partage.

Par Raouf Chatty *

Puisse le président de la république comprendre enfin qu’il a été élu non pour révolutionner la société, mais pour la gouverner sereinement. Le peuple, qui a trop souffert de la «révolutionnite» aiguë et de la prédation des pseudo-révolutionnaires, qui ont pratiquement tout cassé en dix ans, ne souffre aujourd’hui aucun chambardement de sa vie.

Le président doit comprendre que son mandat consiste à favoriser les conditions politiques pour la construction d’une société stable, équilibrée, solidaire, démocratique et le plus juste possible, et où chacun vivra le plus dignement possible et aura la possibilité de s’épanouir, de ne pas se sentir frustré et lésée, une société qui fournit à chacun les conditions d’une vive digne, dans la quiétude et la paix.

Quant aux autres acteurs politiques, qui ont occupé la scène publique au cours de la dernière décennie, ne doivent-ils pas comprendre qu’il est temps pour eux de faire leur mea culpa, de tirer leur révérence et de céder la place à d’autres patriotes pour prendre en charge les destinées de la nation. Car, il ne sert à rien de confier un malade très souffrant à un médecin qui en dix ans n’a pas réussi à établir le bon diagnostic et qui continue de lui administrer la mauvaise thérapeutique.

Puisse tous ces acteurs avoir la lucidité de comprendre que leur temps est révolu et que le meilleur service qu’ils puissent rendre maintenant au pays est celui de s’en aller sans bruit. Et le plus vite serait le mieux pour eux et pour la nation.

Ce vœu ardent, toute personne honnête souhaite le voir réalisé car le bien de notre pays en dépend.

Soyons malgré tout optimiste et positif… et travaillons pour casser le cercle vicieux de l’échec collectif et le transformer en une voie possible pour le succès. Et c’est possible quand la volonté, la lucidité et la méthode sont de mise. Et non l’égoïsme, l’opportunisme et la goujaterie, qui furent notre lot jusque-là !

* Ancien ambassadeur.