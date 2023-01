L’Utica déplore le décès Tijani Chelli, l’un des pères de l’industrie tunisienne

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) a annoncé, ce mardi 3 janvier 2023, la mort de l’ancien ministre Tijani Chelli, décédé le 26 décembre dernier à l’âge 91 ans en France.

Né le 23 mars 1931 à Nabeul, Tijani Chelli a fait ses études au collège Sadiki à Tunis puis à l’Ecole polytechnique en France, d’où il sortira ingénieur en 1955.

Travailleur, discret et efficace, le défunt était le fondateur de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), l’Agence foncière industrielle (AFI) et le Fonds de promotion et de décentralisation Industrielles (Foprodi).

Il était aussi derrière la promulgation de la fameuse «la loi 72» destinée à la promotion des sociétés totalement exportatrices, qui ont été derrière le développement industriel de la Tunisie.

Chelli a dirigé plusieurs ministères sous Bourguiba puis sous Ben Ali.

Rendant hommage au défunt, l’ancien ministre Elyes Jouini a écrit dans un post Facebook : «Il faisait partie de cette élite intellectuelle qui a très largement contribué à bâtir l’économie tunisienne, en ces temps héroïques où le développement était le maître objectif et la croissance au rendez-vous. J’ai eu l’honneur de le côtoyer au Conseil de la Banque de Tunisie sous la présidence de feu Faouzi Belkahia, Allah yarhmou. Si Tijani a été l’un des rares à avoir refusé de cautionner la prise de contrôle de la Banque par les Trabelsi avec son lot de falsifications de documents sous le regard complice des autorités politiques et bancaires d’alors.»