Tunisie : Lab’ess lance un appel pour accompagner 10 entrepreneures

Le Laboratoire d’économie sociale et solidaire (Lab’ess) a lancé un appel pour intégrer 10 femmes entrepreneures dans son programme de formation «Essentielles» à Sfax.

Le programme de quatre mois permet de consolider des projets à impact social et environnemental par des femmes entrepreneures dans la région de Sfax et ses environs.

Son objectif est d’améliorer les pratiques économiques et entrepreneuriales, afin de favoriser l’équité sociale et le développement durable, en favorisant l’innovation sociale et l’entrepreneuriat féminin en région.

La formation, qui débutera le 2 mars 2023, s’adresse aux femmes porteuses ou co-porteuses de projets proposant des solutions innovantes et apportant des réponses viables à des besoins sociaux ou environnementaux peu ou pas satisfaits, sous la forme d’une entreprise sociale créée ou en cours de création.

Le programme offre une formation collective qui comprend un bootcamp, des ateliers adaptés aux besoins des incubés, des outils clés en main, des conférenciers experts et des pairs entrepreneurs.

Un accompagnement individuel et personnalisé, comprenant au minimum une rencontre par mois et des coachs spécialisés, est également prévu.

Le programme prévoit également un soutien post-incubation, une bourse pour la mobilité et la garde d’enfants et en phase finale, l’accès à un financement pouvant aller jusqu’à 20 000 dinars.

L’incubateur Lab’ess est une organisation dont la mission est de soutenir l’entrepreneuriat social comme levier de développement solidaire, inclusif et durable.

Présent à Tunis, au sein de son espace de travail collaboratif, hors les murs dans les régions et aussi dans les pays de la région Mena, Lab’ess sensibilise, accompagne et finance tous ceux qui s’engagent en faveur de l’intérêt général, à travers divers projets et programmes innovants.

