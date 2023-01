Tunisie, 102e sur 140 pays, en termes de pouvoir d’achat local

La base de données mondiale Numbeo a publié, dans sa première édition de 2023, une série de statistiques mondiales et régionales, portant sur des aspects sociaux, économiques, sanitaires, etc., dont une relative à l’indice du pouvoir d’achat local de 140 pays dont la Tunisie, qui se classe au 102e rang, avec un indice de 30 (103e en 2022).

Au premier rang mondial figure l’Île de Man avec un indice de 167,7, suivi du Luxembourg (127,1), Qatar (123,6) et les Emirats Arabes Unis (123,4), alors que les Etats-Unis, première économie mondiale, sont au 6e rang avec un indice de 115,7. Les indices les plus faibles sont ceux de la Syrie, 139e (5,5) et Cuba, 140e (1,6).

En Afrique, la Tunisie se trouve au 6e rang (9e en 2022), suivie de l’Algérie (26,9) puis de l’Egypte (21,9), alors que les cinq premiers pays africains sont l’Afrique du Sud (83,9), le Botswana (63,6), la Namibie (51,3), le Maroc (33,6), le Kenya (32,8), la Libye (32,1), l’Ile Maurice (30,8), et Rwanda (30), le dernier étant la Côte d’Ivoire (7,8).

En Afrique du Nord, l’Algérie se classe 109e (26,9), la Libye 93e (32,1) et l’Egypte 122e (21,9).

Notons que Numbeo a aussi procédé à l’évaluation du pouvoir d’achat local par ville en 2023, qui classe Tunis 514e sur 545 villes dans le monde, les 2 dernières étant Damas et La Havane, et les deux premières Ajman aux Emirats arabes Unis, suivie de Memphis aux Etats-Unis.

Au Maghreb, Tanger est classée 434e, Casablanca 442e, et Alger 508e.

A. M.