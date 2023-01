Indice du coût de la vie en 2023 : Tunis au 472e rang mondial

Les indices sur le coût de la vie, qualifiés d’historiques, sont un instant à un moment précis, publiés périodiquement par Numbeo, la plus grande base de données du coût de la vie au monde. Tunis, la capitale tunisienne, avec un indice de 30,68, est classée 472e sur un échantillon de 540 villes, par ordre décroissant du coût de la vie.

Numbeo est une base de données mondiale participative sur la qualité de la vie : indicateurs de logement, taux de criminalité, qualité des soins de santé, qualité des transports et autres statistiques.

Ces indices sont par rapport à New York. Ce qui signifie que pour New York, chaque indice devrait être de 100%. Si une autre ville a, par exemple, un indice des loyers de 120, cela signifie qu’en moyenne dans cette ville les loyers sont 20% plus chers qu’à New York. Si une ville a un indice de loyer de 70, cela signifie qu’en moyenne dans cette ville les loyers sont 30% moins chers qu’à New York.

L’indice du coût de la vie est calculé sur la base de la meilleure estimation des dépenses moyennes dans une ville donnée, pour une famille de quatre personnes.

Au plan africain, Tunis (Tunisie) est 20e sur 28 villes, derrière Rabat (Maroc) 17e, et Alger (Algérie) 18e.

Le coût de la vie le plus cher au monde étant Hamilton (Bermudes) avec un indice de 140,14, alors que celui de Peshawar au Pakistan est le moins cher avec un indice de 15,09.

Source : Numbeo