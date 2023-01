Tunisie : le taux d’inflation maintient sa tendance haussière  

On n’a cessé de l’annoncer depuis plusieurs semaines, maintenant c’est fait : le taux d’inflation en Tunisie est désormais à deux chiffres. Et rien ne laisse présager que cette surchauffe, qui continue de ronger le pouvoir d’achat des citoyens, va se calmer bientôt.

C’est en anticipant cette tendance haussière que la Banque centrale a annoncé, il y a quelques jours, le relèvement de son taux d’intérêt directeur pour la troisième fois en moins d’un an de 75 points de base (0,75%) à 8%. En espérant, sans trop oser y croire, une reprise économique qui décélèrerait ce rythme haussier et calmerait la grogne sociale qui sourd parmi toutes les couches sociales.

Selon l’Institut national de la statistique (INS), le taux d’inflation a confirmé sa tendance haussière au mois de décembre 2022, en atteignant 10,1%, contre 9,8% au mois précédent.

Cette hausse est expliquée essentiellement par l’accélération du rythme des hausses des prix des produits alimentaires à 14,6% sur un an, outre l’augmentation des prix des œufs de 38,9%, des viandes ovines de 26,3%, des huiles alimentaires de 22,8%, des viandes bovines de 19,5 et des légumes frais de 17,2%, soit la base de l’alimentation des Tunisiens.

Selon la même source, les produits manufacturés et les services ont également augmenté de 10,2% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 9,4%, des produits de l’habillement de 9,5% et des produits d’entretien courant du foyer de 10,1%.

Pour les services, l’augmentation des prix de 6,7% sur un an est principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 9,9%, des services ambulatoires de 5,6% et des services de transport public et privé de 11,7%.

Le taux d’inflation sous-jacente hors produits alimentaires et énergie s’établit à 7,7%, contre 7,3% le mois précédent, précise l’INS, ajoutant que les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 10,9% sur un an.

Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 7,6%, alors que les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 17,3%, contre 0,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Au mois de décembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% après 0,6% au mois de novembre.

Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix des services de transport de 2,6%, des prix des produits d’habillement de 1,5% et des prix des produits alimentaires de 0,2%, indique l’INS.

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires ont enregistré une légère hausse de 0,2%, principalement en raison de la hausse des prix des volailles (+2,8%), des huiles alimentaires (+2,8%) et des viandes d’agneau (+1,5%). En revanche, les prix des légumes ont baissé de 4,1%.

Concernant les prix de l’habillement, ils ont augmenté en décembre de 1,5% en raison de la hausse des prix des vêtements d’hiver de 1,6% et ceux des chaussures de 1,4%. Les prix des services de transport ont progressé de 2,6% principalement en raison de la hausse des prix du groupe «service de transport privé et public» de 6,3%, suite à l’application des nouvelles tarifications, affirme l’INS.

I. B.