Dr. Nabat, une application pour détecter les maladies des légumes

Les Emirats arabes Unis (EAU) ont annoncé la création d’une nouvelle application mobile baptisée Dr. Nabat avec le soutien de la Tunisie et l’Egypte, basée sur l’intelligence artificielle et qui détecte les maladies des légumes à un stade précoce, selon Arabian Business.

L’application Dr. Nabat développée par les EAU, ICBA, un centre international de recherche agricole appliquée à but non lucratif, et l’Université de Barcelone, est conçue pour aider les petits exploitants agricoles et les spécialistes de la vulgarisation à repérer les troubles et les maladies des cultures à un stade précoce, et minimiser ainsi les pertes de rendement, tout en améliorant les revenus.

L’application peut ainsi identifier 18 troubles ou maladies différents et communs, qui affectent la tomate, le poivron, et le concombre, des légumes largement cultivés et consommés en Tunisie.

Ces cultures commerciales sont importantes pour les petits exploitants qui pratiquent une agriculture protégée.

A titre d’exemple, parmi les légumes examinés par Dr. Nabat, en Tunisie comme ailleurs, le concombre, diagnostiqué manquant d’aération et de potassium, souffrant de tassement, et ayant un pH du sol élevé.

Les symptômes révélateurs repérés par l’application chez un concombre malade sont sa taille rabougrie, ses entre-nœuds qui restent courts, et ses feuilles petites, brunes et décolorées qui virent vers le vert jaunâtre sur les bords. Ses veines principales sont enfoncées.

En Tunisie et ailleurs, dans des terres compactes, lourdes, et humides, les maladies du concombre détectés par Dr. Nabat sont une maladie fongique, le pseudoperonospora cubensis, le marth zonzar, et le mildiou.

Aussi, cette nouvelle application est un excellent exemple de la façon dont la puissance de la technologie, peut être exploitée pour répondre à des préoccupations urgentes.

Actuellement, l’application est conçue pour l’Égypte, la Tunisie et les EAU. Mais il est prévu de l’adapter à d’autres pays à l’avenir.

