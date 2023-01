Le Grand Tunis a manqué d’eau en 2022, pour la 2e année consécutive

Selon les indications de la Carte de la Soif de 2022 publiée par l’Observatoire national de l’eau (ONE), les 4 gouvernorats du Grand Tunis sont parmi ceux qui ont le plus souffert de la soif et de la pénurie d’eau, pour la 2e année consécutive.

Dans ces 4 gouvernorats (Tunis, Ben Arous, Manouba et Ariana), les coupures d’eau ont fait l’objet de 466 alertes citoyennes, contre 397 en 2021.

En 2022, on compte à l’échelle nationale 2.299 alertes sur les problèmes d’accès à l’eau, notamment sur les coupures d’eau non déclarées par la Société nationale de distribution de l’eau (Sonede) et les fuites d’eau constatées dans le réseau de distribution de l’eau.

Toujours au plan national, en termes d’alertes sur les problèmes d’accès à l’eau, vient en premier lieu Ben Arous, au sud-est de Tunis (233); en 2e position, celui Gabès, au sud-est de la Tunisie (186); puis Sfax (184). Il y a eu par ailleurs 423 mouvements de protestations liées à ces problèmes en 2022.

A titre de rappel, en 2021 selon ONE, la situation fut catastrophique pour le service de distribution de l’eau potable, qui avait coïncidé avec l’augmentation du nombre de personnes infectées par la Covid-19 malgré les mesures d’interdiction dues à la pandémie.

Rappelons que la Tunisie est parmi les pays au monde qui souffrent de stress hydrique et qui sont très affectés par le changement climatique. Par ailleurs, plus de 200.000 personnes en Tunisie, qui compte une population de 11,5 millions d’habitants, n’ont pas accès à l’eau, selon des chiffres officiels.

D’après TAP.