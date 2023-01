L’hôpital Rabta de Tunis ajoute une 21ème greffe du coeur à son palmarès

Le ministère de la Santé (MS) a fait part de la réussite d’une transplantation cardiaque réalisée le samedi 7 janvier 2023 par le service de chirurgie du Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes (CNPTO), la 21e qui vient enrichir le palmarès de l’hôpital Rabta de Tunis. (Illustration: Pr Raouf Denguir).

Le succès de cette opération revient aux équipes médicales et paramédicales du bloc opératoire dirigé par Dr Raouf Denguir.

Ont également contribué à la réussite de cette greffe du cœur, le service d’exploration fonctionnelle et de réanimation cardiaque dirigé par Dr Mohamed Sami Mourali, et le service d’anesthésie et de réanimation dirigé par Dr Adel Ammous.

Rappelons à cette occasion, que l’hôpital Rabta de Tunis avait réalisé avec succès sa première transplantation cardiaque en 2019. Ce type de chirurgie s’était interrompu par la suite pendant plusieurs années – la dernière opération ayant eu lieu en 1994 à l’Hôpital militaire de Tunis – et a repris du service par la suite à l’Hôpìtal Rabta de Tunis.

Selon le CNPTO, des centaines de personnes souffrant de cardiomyopathie figurent sur la liste d’attente d’une greffe cardiaque, tributaires de la prise de conscience et de la bonne volonté des familles des accidentés de la voie publique.

D’après TAP