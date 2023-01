Tennis : Djokovic et Jabeur à la tête de l’Association indépendante des joueurs professionnels

La Tunisienne Ons Jabeur et le Serbe Novak Djokovic ont été nommés, mercredi 11 janvier 2022, à la tête de l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA).

La PTPA est un organisme autonome, qui ne dépend pas de l’ATP ni de la WTA et dont la création avait été annoncée par Novak Djokovic en 2020.

Six autres joueurs participeront au comité exécutif du PTPA, «se concentrera sur le progrès des droits des joueurs, le développement et l’amélioration du marché du tennis», à savoir : Paula Badosa, Hubert Hurkacz, John Isner, Bethanie Mattek-Sands, Vasek Pospisil et Zheng Saisai.

Y. N.