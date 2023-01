Tarek Lassaadi dénonce «une administration tunisienne moyenâgeuse»

Dans un post Facebook publié hier, jeudi 12 janvier 2023, et que nous reproduisons ci-dessous, Tarek Lassaadi, président fondateur du tour opérateur tunisien Traveltodo raconte ses déboires avec une administration tunisienne moyenâgeuse suite à l’annonce, en 2012, de son projet d’internationalisation. Edifiant et, surtout, désespérant !

Expensya, Vermeg, Instadeep… et des dizaines d’autres entreprises que je connais, n’auraient jamais pu performer comme ils sont en train de le faire, s’ils n’avaient pas quitté la Tunisie et déplacer leurs quartiers généraux pour fuir l’emprise de notre banque centrale, de notre douane, du port de Radès, de notre administration moyenâgeuse…

En 2012, j’ai décidé de partir à l’international aussi et transférer notre savoir-faire pour drainer les dividendes en devises au pays; on a voulu tout faire selon les règles de l’art et via les voies légales; on avait demandé à notre banque d’exécuter un virement de 30 000 euros pour l’augmentation du capital de notre filiale au Maroc, et j’ai dû subir des interrogatoires jusqu’à 1 mois en arrière… pour qu’on me dise: «Non lieu, désolé monsieur !!!» J’ai fait plus de 12 fois le tribunal de Bab Benat, ça a duré donc 10 ans, première instance, appel… bla-bla-bla…

L’art de l’autodestruction massive, du jamais vu !!!!

Mme Bouden, une photo avec Karim Beguir, c’est bien, mais l’avez vous écouté?? Sortez de votre bureau et allez voir les autres, ceux qui quittent ce pays tous les jours !!!

Vous vous trompez de cible, vous menez les fausses guerres !!!