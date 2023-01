Santé : Hygiène dentaire et accidents vasculaires cérébraux

On a d’autant plus de raison de se brosser régulièrement les dents et de s’occuper de l’hygiène de notre bouche que cela nous évitera de nombreuses complications, y compris cardiovasculaires.

C’est ce que rappelle dans un post Facebook aujourd’hui, lundi 16 janvier 2023, Dr Faouzi Addad, professeur en cardiologie. Citant une très récente étude menée par une dizaine de chercheurs chinois, appartenant aux universités de Jinan, Hong Kong et Guangzhou, intitulée «Oral microbiota dysbiosis and increased inflammatory cytokines with stroke subtypes» (Dysbiose du microbiote oral et augmentation des cytokines inflammatoires avec les sous-types d’AVC), Dr Addad écrit : «Il est largement admis qu’une mauvaise hygiène dentaire est corrélée à une incidence plus élevée de maladie coronaire. Mais on vient de démontrer qu’une mauvaise hygiène dentaire pourrait aussi être à l’origine d’accidents vasculaires cérébraux notamment ceux induit par une fibrillation auriculaire. Le microbiote oral serait modifié à l’origine d’une inflammation sévère et persistante, ce qui favoriserait la formation de caillots sanguins.»

I. B.