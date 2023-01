Salon à Misrata : Libye-Tunisie, porte de l’Afrique

Le 1er Salon tuniso-libyen pour le développement de l’industrie et du commerce a démarré lundi 16 janvier 2023 à Misrata (Libye), sous le slogan : «Libye-Tunisie : la porte de l’Afrique».

Cette exposition de trois jours, organisée par le Conseil des affaires Tunisie-Afrique (TABC) en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Misrata, se déroulera jusqu’au 18 janvier avec la participation de plus de 200 entreprises tunisiennes et libyennes.

L’objectif de la participation tunisienne est d’inciter les entreprises nationales à s’implanter dans la zone franche de Misrata, à l’est de la Libye, ce qui leur permettra d’accéder à de nouveaux marchés, notamment la région de l’Afrique subsaharienne.

L’exposition permettra également de mieux promouvoir les spécificités de la région de Misrata, qui représente une porte d’accès pour les entreprises tunisiennes vers l’Afrique, ont indiqué les organisateurs.

Lever les obstacles aux échanges

L’événement rassemble des entreprises des secteurs de la construction, de l’agroalimentaire, de la mécanique et de l’électromécanique, de la plasturgie, de la pharmacie, de la technologie et des télécommunications, ainsi que des secteurs du cuir, du traitement de l’eau, de la banque et de l’assurance.

Lors de la cérémonie d’ouverture du salon, le Premier ministre du gouvernement libyen d’unité nationale, Abdul Hamid Dbeibah, s’est félicité, dans une déclaration à la presse, de la décision du gouvernement tunisien de retirer 1 260 citoyens libyens de la liste de personnes suspectes, expliquant que cette mesure est très importante, ce qui facilite aux Libyens l’accès au territoire tunisien, via les aéroports et les postes frontaliers.

Il a, également, indiqué que son gouvernement œuvre à régler les difficultés entravant la coopération bilatérale et remboursera prochainement les différentes dettes contractées en Tunisie, ajoutant que la Libye soutiendra la Tunisie en cas de besoin. «La Tunisie et la Libye constituent un seul pays. Elles sont unies par des intérêts et des problèmes communs, ainsi que par un avenir commun», a-t-il dit, notant que la coopération entre les deux pays sera renforcée, grâce aux décisions et accords signés, dernièrement.

Investir dans les zones franches

Le ministre libyen de l’Economie et du Commerce Mohammed Al-Huweij a, de son côté, invité les hommes d’affaires libyens et tunisiens à investir dans les ports et les zones franches pour faciliter l’accès aux marchés africains.

Al-Huweij a aussi appelé les opérateurs économiques des deux pays à rétablir les liens commerciaux avec l’Afrique via Misrata, qui représente un point de transit vers l’Afrique subsaharienne.

Les différents obstacles entravant les relations tuniso-libyennes ont été levés, a-t-il souligné, ajoutant que les deux pays peuvent désormais compter sur leurs relations bilatérales pour améliorer considérablement leur croissance respective.

La ministre tunisienne des Travaux publics et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Zenzeri, a pour sa part appelé les opérateurs économiques des deux pays à capitaliser sur les opportunités de partenariat disponibles et à mettre en place des stratégies à moyen et long terme pour un meilleur accès aux grands projets d’investissement sur le marché africain. «La Tunisie est prête à mettre à la disposition de la Libye l’expertise des entreprises publiques et privées, notamment celles opérant dans le bâtiment et les travaux publics», a-t-elle ajouté.

«Il y a 6 835 entreprises privées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, 293 bureaux d’études, 14 bureaux de contrôle, 247 ingénieurs et 164 experts en topographie», a aussi indiqué Mme Zenzeri.

D’après Tap.