Tunisie : démarrage d’un Système de management de l’énergie ISO 50001 à la Steg

Une mission d’appui pour la mise en place d’un Système de management de l’énergie (SME) de norme ISO 50001 pour la centrale de production électrique de Mornaguia a démarré avec l’appui de la Société allemande de coopération internationale (GIZ), informe la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg).

Il s’agit d’une action pilote qui s’inscrit dans le cadre du projet d' »Appui à une transition énergétique tunisienne accélérée« , mis en œuvre par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines (MIME), l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), et la Steg, en coopération avec la GIZ, et mandaté par le ministère fédéral de la Coopération économique en Allemagne (BMZ).

La Steg, qui annonce généraliser ultérieurement le SME à d’autres centrales électriques du pays, veut ainsi améliorer les conditions climatiques en Tunisie, et à préserver ses ressources.

La norme ISO 50001 a été élaborée par l’organisation ISO, pour les organismes qui -comme la Steg- s’engagent à réduire leur impact sur le climat, à préserver les ressources et à améliorer leurs résultats grâce à un management efficace de l’énergie,

ISO 50001 se fonde sur l’amélioration continue, à savoir un modèle de système de management qui existe aussi dans les normes ISO 9001 et 14001. Ainsi, il est plus facile pour un organisme d’intégrer le management de l’énergie à l’ensemble des efforts mis en œuvre, pour améliorer son management de la qualité et son management environnemental.

A cet effet, ISO 50001 définit un cadre d’exigences pour que les organismes puissent élaborer une politique d’utilisation de l’énergie plus efficacement; fixer des cibles et des objectifs pour mettre en œuvre cette politique; s’appuyer sur des données pour mieux comprendre les problèmes liés à la consommation d’énergie et prendre des décisions pour y remédier; mesurer les résultats; examiner l’efficacité de la politique; et améliorer en continu le management de l’énergie.

La Centrale thermoélectrique à cycle combiné de Mornaguia, d’une puissance de 625 MW produite par 2 turbines à gaz, a été construite en 2017 par l’italien Ansaldo Energia.

A. M.