Monoprix a augmenté son chiffre d’affaires de 4.6% en 2022

La Société nouvelle Maison de la ville de Tunis (SNMVT), sous l’enseigne Monoprix, a fait part de la hausse de son chiffre d’affaires de 4,67% en 2022 par rapport à 2021, en précisant que les données du dernier trimestre de 2022 ne sont pas encore validées par les commissaires aux comptes.

Ainsi, selon les données du chiffre d’affaires (CA) de Monoprix, réalisé en 2021 toutes taxes comprises (TTC), le montant a été de 641,696 millions de dinars tunisiens (MDT). En 2022, le CA a atteint 671,671 MDT.

Monoprix indique, par ailleurs, une réduction de 59 personnes de son effectif, abaissé à 3 209 travailleurs, alors qu’il était à 3 268 en 2021. Le ratio de la masse salariale, à fin décembre 2022, est passé à 8,92%, contre de 8,73% en 2021, compte tenu de l’augmentation salariale légale.

Par contre le nombre des points de vente de la marque de distribution (87) n’a pas changé, compte tenu de l’ouverture du magasin de Monoprix Ain Zaghouan, et de la fermeture de celui de Sfax Sakiet Eddaier.

Rappelons que la SNMVT a été créée en 1933 et a installé son 1er magasin Monoprix à la Rue Charles de Gaulle à Tunis. En l’an 2000, elle fut rachetée par le groupe Mabrouk. En 2009, elle SNMVT signe un accord de partenariat avec le groupe français Monoprix et sa centrale d’achat. En 2012, elle met en place le nouveau concept textile de Monoprix France, à Monoprix El Menzah VI. En 2014, la SNMVT signe un protocole d’accord avec Rayen Distribution pour acquérir la majorité de son capital, exploitant l’enseigne Mercure Market. Trois points de vente sont en activité à Tunis, à Sousse, et à Sfax.

A. M. (avec BVMT).