Santé : préserver son cœur c’est préserver son cerveau

Dr Faouzi Addad, professeur en cardiologie, conseille le contrôle constant du diabète et de la pression artérielle, car ces deux pathologies augmentent les risques de démence chez l’individu qui en est atteint.

«De nouvelles données de l’étude de la Framingham Heart Study montrent qu’à 55 ans, le diabète et une pression artérielle systolique élevée sont les 2 principaux facteurs d’augmentation de l’incidence de la démence dans les 10 ans», écrit le cardiologue, sur sa page facebook, en conseillant les personnes à risque de contrôler leur diabète et leur tension artérielle pour protéger leur cerveau des troubles cognitifs dans le futur.

«Plus on agit tôt et plus on protégera nos vaisseaux contre la rigidité vasculaire à l’origine d’une augmentation la pression systolique et une baisse de la pression diastolique, source de dégâts sur nos organes nobles», souligne Dr Addad, qui rappelle que la pression artérielle idéale est de 110 à 130 mmHg pour la systolique et de 70 à 80 mmHg pour la diastolique. «Préserver son cœur c’est préserver son cerveau», écrit-il en conclusion.

I. B.