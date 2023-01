Tunisie – Libye : la stabilité est un projet commun

Nous ne verrons pas une Tunisie politiquement ou économiquement stable tant que les problèmes politiques et sécuritaires de la Libye, qui ont conduit à une impasse politique, ne seront pas résolus. L’interdépendance entre les deux pays n’est pas un fait récent. Le lien entre eux est historique, et l’instabilité libyenne est également impactée par les conditions économiques – voire politiques – de la Tunisie. (Illustration: le 30 novembre 2022, Kaïs Saïed reçoit Abdulhamid Dabaiba).

Par Gabriel Al-Obaidi *

Les deux pays partagent une frontière longue de 460 km, ce qui est important pour la mobilité et les échanges économiques bilatéraux. Et témoigne du mouvement des personnes et de la migration tout au long de leur histoire commune – avant que cette mobilité ne soit contrainte par les documents de voyage appelés «passeports», les frontières et les douanes.

Les liens entre la Libye et la Tunisie vont au-delà de leur dialecte commun, dont la similitude est particulièrement prononcée dans l’ouest de la Libye, et de leurs coutumes culturelles communes. La délicieuse cuisine commune nous a donné le couscous, qui est notre plat phare. Malgré le fait que les Français aient colonisé la Tunisie alors que les Italiens étaient en Libye, les deux peuples partagent une histoire nationale à travers leur lutte contre le colonialisme.

L’unification la plus courte de l’histoire

Ce lien remonte à l’époque de l’empire carthaginois, et il s’étend à la période de la conquête islamique, puis du colonialisme ottoman, et enfin, aux règnes de Kadhafi et de Bourguiba. Ces deux dirigeants ont annoncé que les deux pays s’uniraient à un moment donné, mais ce fut l’unification la plus courte de l’histoire (48 heures).

Les liens économiques des deux pays ont été maintenus, même lorsqu’il y avait des tensions entre Kadhafi et Bourguiba. Les deux hommes se sont affrontés bien que Bourguiba soit d’origine libyenne, comme de nombreux autres Tunisiens.

En effet, avant que les deux peuples n’obtiennent leur indépendance, aucune frontière ne restreignait les mouvements et les migrations entre eux en raison de leurs liens de parenté.

Même leur situation politique ne diffère pas. La seule différence est que la Libye a été soumise à un assaut qui n’a pas seulement renversé le régime, mais aussi renversé l’État et vidé l’armée. Cela a conduit à l’émergence de milices armées. Pendant ce temps, en Tunisie, le régime est tombé, mais l’État est resté.

Ainsi, nous ne verrons pas une Tunisie politiquement ou économiquement stable tant que les problèmes politiques et sécuritaires de la Libye, qui ont conduit à une impasse politique, ne seront pas résolus.

Les erreurs de calcul d’Ennahdha

Alors que la Tunisie de Béji Caïd Essebsi a pris ses distances avec les événements en Libye, choisissant de ne pas jouer un rôle actif dans la résolution de la crise, le gouvernement Ennahdha est intervenu de manière flagrante, se rangeant du côté du gouvernement des milices et de l’islam politique contre l’Armée nationale libyenne. La décision du gouvernement Ennahdha a eu des répercussions négatives sur l’économie tunisienne, car ce parti, lorsqu’il était au pouvoir, n’a pas résolu la crise en Libye en œuvrant pour assurer la réconciliation entre les parties en conflit.

En fait, c’est exactement le contraire qui s’est produit. Ennahdha et son chef Rached Ghannouchi sont intervenus en faveur de leurs «frères islamistes». Lui et son ancien Premier ministre (Ali Larayedh, Ndlr) sont accusés d’avoir envoyé des jeunes Tunisiens, hommes et femmes, en Libye et en Syrie, de les avoir trompés et de les avoir poussés à y combattre au nom de la religion sous le slogan de «jihad» par l’intermédiaire de prédicateurs associés avec Ennahdha.

Les erreurs de calcul que le gouvernement Ennahdha a faites tout au long de la décennie noire de la Libye et de la Tunisie, au cours de laquelle les sympathisants des Frères musulmans ont gouverné les deux pays, ont déstabilisé à la fois la Libye et la Tunisie.

La porte de l’Afrique sur l’Europe

La Porte de l’Afrique pourrait bien être la première vers une intégration économique entre la Libye et la Tunisie. Il s’agit d’une étape extrêmement importante et conséquente pour renforcer les relations et les voir se traduire par une amélioration des liens économiques et de la coopération industrielle entre les deux pays qui sont la porte d’entrée de l’Afrique vers l’Union européenne.

La diplomatie tunisienne a toujours su absorber la colère libyenne. C’est le cas depuis l’ère de Kadhafi, le soulèvement de Gafsa et le différend qui l’a opposé à Bourguiba. Elle reste vraie aujourd’hui après la contestation suscitée par l’islam politique, qui a poussé le chef du gouvernement d’union nationale, Abdulhamid Dabaiba, dans un geste inédit pour un chef de gouvernement, à répondre à un journal tunisien qualifié de «provocateur». Le journal a déclaré que la Libye est «un refuge pour les terroristes». La réponse de Dabaiba a rompu avec la diplomatie : «La Tunisie est l’endroit d’où les terroristes sont venus en Libye ces dernières années, et c’est le pays du terrorisme.»

Cependant, la vérité est que la Libye et la Tunisie ont été victimes de l’islam politique, qui a utilisé la violence pour accéder au pouvoir et a déplacé des terroristes et des armes entre les deux pays. Cela a entraîné une tragédie pour les deux parties. La Libye et la Tunisie ont toutes deux connu une décennie noire, qu’elles ont toutes deux réussi à surmonter aujourd’hui.

Malgré les nuages ​​éphémères dans les relations libyo-tunisiennes, les relations historiques, géographiques et humaines fortement enracinées que les deux pays partagent sont plus fortes et plus robustes. Ces liens signifient que la sécurité nationale et l’économie des pays sont étroitement liées. Ainsi, aucun pays ne peut avoir de stabilité indépendamment de la situation de l’autre. Il en va de même pour les perspectives de croissance économique et de développement de l’industrie dans les deux pays. **

* Ecrivain et chercheur libyen.

** Traduit de l’anglais. Le titre et les intertitres sont de la rédaction.

Source : English Asharq al-Awsat.