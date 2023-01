Le Nigéria à la découverte de l’écosystème des start-ups en Tunisie

C’est dans le cadre du projet japonais Next Innovation With Japan (Ninja) qu’une délégation du Centre d’Innovation du Nigéria (CIN) présidée par Osaretin Oswald Guobadia, assistant spécial principal du président du Nigéria sur la transformation numérique, s’est rendue en Tunisie, pour s’informer de l’écosystème des start-ups en Tunisie (Vidéo).



La visite de la délégation nigériane en Tunisie est venue en réponse à l’invitation de Jica Tunisie, le bureau de l’agence japonaise de coopération internationale.

Le programme des Nigérians, coordonné et piloté par l’expert Fuwa Naonobu de Jica Tunisie, a comporté des entretiens institutionnels avec le ministère des Technologies de la Communication (MTC) et la Technopole d’El Ghazala, ainsi que des visites de sites auprès de Smart Capital, Africinvest, Flat6labs, Tunisian startups, le Startups village, The Dot, et des startups tunisiennes dont Instadeep, Majesteye et Cognition.

C’est ainsi que les visiteurs ont pu s’informer concrètement de la façon dont des acteurs privés et publics tunisiens, comme le MTC et Smart Capital, collaborent pour développer conjointement l’écosystème des startups en Tunisie. Ce qui constitue un exemple dont ils peuvent s’inspirer, disent-ils, lors de la mise en œuvre du Nigerian Startup Act.

Les visiteurs nigérians ont également fait part de la manière dont la Startup Act a pu contribuer à réduire le chômage, et à créer des emplois ainsi qu’un environnement propice, permettant aux entrepreneurs de prospérer.

Ils ont également signalé l’importance de la transparence et de l’innovation, dans le label et le financement des startups.

Pour terminer, les visiteurs ont relevé la manière dont les fonds régionaux peuvent contribuer à accroître l’accélération et la concurrence au plan régional .

Quant à M. Fuwa, il a déclaré : «Nous sommes venus pour apprendre des expériences des acteurs de l’écosystème tunisien, lors des phases de pré et post implémentation du Startup Act».

Rappelons que dans le cadre de la promotion du projet Ninja en Tunisie, Jica a publié sur sa page FaceBook, une vidéo intitulée « Rencontrez les 5 startups tunisiennes gagnantes du Concours Ninja« , pour illustrer son expérience dans le pays.

Le projet Ninja, qui couvre 19 pays africains dont la Tunisie, est une plateforme de soutien à l’entreprenariat pour la création de startups. Cet écosystème dynamique continuera de bénéficier de l’appui de Jica, dans le cadre de son soutien au développement du secteur privé.

Rappelons que Jica Tunisie a initié ses activités en 1975, avec le lancement du Service des volontaires pour la coopération à l’étranger (JOCV). Depuis, l’agence a étendu ses activités à la coopération technique, les dons, les prêts en Yen, et le placement de volontaires japonais à l’étranger. Parmi ses principaux projets, le Pont de Radès-La Goulette, la Centrale électrique de Radès, les autoroutes de Sfax-El Jem et Gabès-Medenine, et la Station de dessalement d’eau de mer de Sfax.

A. M. (avec Jica Tunisie).