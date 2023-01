Tunisie : la Biat annonce un PNB en hausse de 24,5% en 2022

La Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) a publié ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 31 décembre 2022 qui font ressortir un PNB de 1 264 millions de dinars tunisiens (MDT), en hausse de 24,5% par rapport au précédent exercice; des charges opératoires de 496,5 MDT; des encours de dépôts de 17 167 MDT; des encours de crédits nets de 12 278 MDT; et un coefficient d’exploitation de 39,3%.

Les performances financières de la Biat se sont consolidées tout au long de l’année 2022. Ils ont été réalisés grâce à sa dynamique commerciale soutenue, sa politique prudente de gestion des risques, sa maîtrise des coûts, sa gouvernance saine et visionnaire et l’engagement sans faille de ses collaborateurs.

La Biat a poursuivi la mise en œuvre de ses projets stratégiques. En effet, la banque de financement et d’investissement s’est dotée d’une nouvelle salle des marchés qui répond aux standards internationaux. Grâce à des talents spécialisés, à une technologie de pointe et à un aménagement moderne, la nouvelle salle des marchés de la Biat accompagne ses clients à travers l’analyse de leurs besoins et la proposition de solutions financières optimales.

Par ailleurs, la Biat a poursuivi l’implémentation de son projet de transformation digitale qui porte ses fruits en termes d’engagement client et d’innovation produit. Elle déploie en permanence de nouvelles fonctionnalités avec pour objectif de devenir la banque digitale de référence.

Banque responsable et citoyenne, la Biat a renforcé ses engagements sociétaux. Consciente de l’importance des enjeux environnementaux dans le développement d’un avenir durable, la Biat a rejoint l’initiative de l’Africa Business Leaders Coalition (ABLC) et a procédé à la signature du Climate Statement. Par la concrétisation de cette adhésion, la Biat réaffirme son engagement continu pour l’économie, le social et l’environnement. Elle a également reconduit son partenariat avec l’association La Saison Bleue qui œuvre pour la protection du littoral et de l’environnement marin.

La Fondation Biat a, de son côté, entrepris une opération de réhabilitation du jardin des plantes du Belvédère de Tunis à travers une action de plantation de 500 arbres dans une démarche de préservation de l’environnement.

L’ensemble de ces concrétisations a valu à la Biat plusieurs reconnaissances internationales délivrées par des organismes de renom. Elle a ainsi obtenu au titre de l’année 2022 quatre labels d’excellence : en plus des prix de meilleure stratégie de digitalisation en Afrique du Nord, de meilleure gouvernance bancaire – décernés par Capital Finance International (CFI) – et de meilleure banque dépositaire en Tunisie – décerné par Global Finance –, la Biat confirme son leadership en matière de relation client en remportant le prix «Elu meilleur service client de l’année 2022» par les tunisiens.

La Biat figure également parmi les banques les plus solides d’Afrique dans le Top 100 des banques africaines publié par African Business en octobre 2022. Elle est classée au premier rang à l’échelle du système bancaire tunisien et au 38e rang au niveau africain, soit 12 places de gagnées par rapport au classement de 2021.

Banque solide et résiliente, la Biat a su conserver une trajectoire de croissance de l’ensemble de ses métiers. En misant sur les compétences de ses experts, en tirant profit des avancées technologiques et en ancrant la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie, la Biat ambitionne une croissance dynamique et durable.

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la Biat www.biat.com.tn constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la Biat compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

