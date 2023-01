Prêt du Japon à la Tunisie : Message de l’ambassadeur Takeshi Osuga

L’ambassade du Japon en Tunisie a diffusé un message de l’ambassadeur Takeshi Osuga à l’occasion de la cérémonie organisée, ce vendredi 27 janvier 2023, pour la signature de l’accord d’un prêt japonais dans le cadre du «Projet d’assistance au renforcement de la sécurité sociale».

Ci-dessous le message de l’ambassadeur :

«Je suis très heureux d’avoir procédé aujourd’hui à la signature de l’Echange de Notes relatif au prêt d’un montant de 12 milliards de yen ou environ 280 millions de dinars tunisiens accordé par le Gouvernement du Japon au Gouvernement de la République Tunisienne dans le cadre du « Projet d’assistance au renforcement de la sécurité sociale ».

Le projet Amen Sociale en Tunisie a commencé avec l’appui de la Banque Mondiale en partenariat avec le Ministère des affaires sociales. Le prêt concessionnel signé aujourd’hui sera d’une utilité importante dans ce projet, qui a pour objectif d’habiliter des catégories vulnérables et des familles à revenus limités à travers les aides sociales permanentes et les aides aux familles ayant des enfants de moins de 6 ans, sous forme de « cash-transfer ».

Je me réjouis du fait que les fruits de la TICAD 8 commencent à être récoltés. Plus précisément, en marge de la TICAD 8, qui a eu lieu en Tunisie les 27 et 28 août 2022, le Premier Ministre japonais, S.E.M. KISHIDA Fumio s’est entretenu avec le Président de la République, S.E.M. Kaïs Saïed, et a exprimé son intention de poursuivre son appui financier au profit des familles nécessiteuses et à revenues limitées.

C’est un grand honneur pour moi d’être le témoin de la concrétisation de cette promesse par la signature aujourd’hui de l’Echange de Notes avec S.E.M. Othman Jerandi, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, suivie par la signature de l’accord de prêt entre S.E.M. Samir Saïed, Ministre de l’économie et de la planification et M. Shuhei Ueno, Représentant résidant de la JICA.

Le Japon a toujours été un partenaire privilégié de la Tunisie avec son engagement de soutenir les efforts tunisiens pour le développement durable et de réformes économiques. La Tunisie traverse une période critique dans la situation économique difficile engendrée par des facteurs externes, notamment l’impacts négatifs au niveau mondial de la guerre d’agression poursuivie par la Russie en Ukraine.

Dans ce contexte, le Japon espère que tous les efforts nécessaires seront mobilisés pour que la décision du conseil d’administration du Fonds monétaire international soit prise au plus tôt possible pour assister la Tunisie. Le programme du FMI a pour objectif principal de mieux orienter les ressources financières aux profits des catégories vulnérables et nécessiteuses qui font face aux difficultés sans précèdent, et par conséquent, de renforcer la sécurité humaine dans ce pays.

Je tiens à confirmer que la coopération tuniso-japonaise est devenue une tradition, toujours visible, aussi concrète et utile, qui touche directement la population à travers, entre autres, les infrastructures de qualité, le transfert du savoir-faire japonais et la coopération technique entre les deux nations. A ce propos, j’ai le plaisir d’annoncer que l’accord de la coopération technique entre nos deux gouvernements, signé au moment de la TICAD8, est entré en vigueur aujourd`hui, le 27 janvier 2023 avec la notification formelle du Ministère des affaires étrangères tunisien que toute la procédure nécessaire a été terminé.

Je termine en espérant que le prêt signé aujourd’hui ainsi que l’accord de la coopération technique contribueront au progrès, au développement de la Tunisie et au bien-être du peuple tunisien ainsi qu’à l’amitié et la confiance entre nos deux pays».

Communiqué