Tunisie : La grève des distributeurs de bouteilles de gaz domestique maintenue

La chambre syndicale nationale des distributeurs de bouteilles de gaz domestique en gros a affirmé, ce vendredi 27 janvier 2022, le maintien de la grève de trois jours prévue à la fin du mois.

Au cours d’une conférence organisée au siège de l’Utica, le président de la chambre Mohamed Mnif, a précisé que cette grève a été décidée dans le but de revendiquer l’augmentation de la prime de distribution de 300 millimes afin de couvrir les augmentations successives du prix du carburant, d’autant que le secteur fait face à plusieurs problèmes et à des pertes considérables, a-t-il dit, en déplorant notamment la non activation des accords conclus avec l’autorité de tutelle.

La Chambre réclame, selon la même source, l’activation du mécanisme de l’ajustement automatique de cette prime à chaque augmentation opérée sur les prix du carburant et a affirmé, ce jour, la suspension de ses activités de distribution de bouteilles de gaz domestique en gros durant trois jours, soit les 30 & 31 janvier et le 1er février 2023.

Y. N.