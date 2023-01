Tunisie : TotalEnergies développe le réseau des bornes de recharge électrique

Le groupe TotalEnergies projette d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans la plupart des stations-service Total sur le territoire tunisien, dans le cadre de sa stratégie de développement de ses investissements dans notre pays.

C’est ce qu’a déclaré, jeudi 26 janvier 2023, Jean-Philippe Torres, vice-président directeur de TotalEnergies pour l’Afrique, dans son entretien avec Neila Gonji, ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, qui s’est déroulé en présence de Mutaz Nazzal, directeur général de Total Tunisie, et Ahlem Beji Saieb, cheffe de cabinet du ministre.

Selon Torres, TotalEnergies compte actuellement 18 stations-service en Tunisie équipées de bornes de recharge pour VE et 56 stations équipées de panneaux solaires, tout en faisant part de l’intention de son groupe de continuer à développer ses projets en Tunisie, et à investir dans les énergies propres et respectueuses de l’environnement, notamment à travers le développement des infrastructures de mobilité électrique.

A.M.