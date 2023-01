Le groupe italien San Donato lorgne le secteur de la santé en Tunisie

Kamel Ghribi, vice-président du groupe international de cliniques San Donato, s’est dit prêt à investir dans le secteur de la santé en Tunisie, pour aider à créer «un système de traitement solide et moderne pour tous les groupes sociaux».

Ghribi a récemment signé des accords de partenariat avec l’État égyptien pour investir dans le secteur de la santé et d’autres secteurs de ce pays.

«En tant que Tunisien et Arabe fier de mes origines, je considère l’Egypte comme le cœur de l’arabisme, la porte de l’Afrique et le pont entre le passé et l’avenir, et la Tunisie le berceau de l’histoire, de la culture, des arts et de la patrie, qui mérite tout le soutien, surtout en ce moment», a-t-il dit, soulignant l’importance de «renforcer les liens historiques entre les pôles de la Méditerranée afin que les deux forces puissent se rencontrer à nouveau et s’unir pour tracer un avenir unique pour la région de l’Afrique du Nord et le bassin méditerranéen».

«L’Egypte est le cœur de l’Orient, et la Tunisie est la porte de l’Afrique, la traversée vers l’Europe et le pont qui relie le nord au sud, si bien que moins d’une heure sépare l’Europe et le continent africain, et c’est ce qui peut être utilisé et exploité pour que la Tunisie soit une destination touristique et thérapeutique pour le citoyen européen», a déclaré Ghribi. «Cette coopération arabo-méditerranéenne serait un fort soutien des relations méditerranéennes, non seulement en termes de santé, mais aussi en termes d’échanges d’expériences et de la main d’œuvre tunisienne, qui jouit d’une bonne réputation à l’échelle mondiale», a ajouté Ghribi.

Le vice-président du groupe international de cliniques San Donato a également exprimé son intention d’embaucher «un bon nombre d’infirmières tunisiennes pour être employées dans les hôpitaux de San Donato en Italie».

«Aujourd’hui, nous sommes prêts à mettre tous nos efforts, nos relations et toutes les compétences et capacités de notre groupe hospitalier au service des citoyens tunisiens et arabes pour atteindre les plus hauts niveaux dans le domaine du traitement, de la formation et de la réhabilitation scientifique et surmonter les problèmes quotidiens dont souffrent les citoyens dans le secteur de la santé», a-t-il aussi précisé.

Traduit de l’italien.

Source : Padova News.