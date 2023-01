Santé : le froid augmente la tension artérielle

Dans un post Facebook, Dr Faouzi Addad, professeur en cardiologie, rappelle que la tension artérielle est habituellement plus élevée en hiver qu’en été. Ce qui est bon à savoir en cette période de froid de canard.

«Il est toujours important de rappeler que la pression artérielle est plus élevée lors des périodes de froid que lors des périodes chaudes», écrit Dr Addad. Et d’expliquer qu’en effet, «les études ont montré une augmentation de + 5.8 mmHg de mercure pour la systolique et +4.8 mmHg de mercure pour la diastolique l’hiver comparativement à l’été avec une plus grande variabilité tensionnelle.»

Cette hausse, on l’imagine, n’est pas anodine ni sans effet sur la santé. D’autant que, comme le rappelle le cardiologue, elle est à l’origine d’une augmentation par deux des complications cardiovasculaires comme les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux ou les poussées d’insuffisance cardiaque.

«Il est donc recommandé d’éviter l’activité physique à l’extérieur lorsqu’il fait très froid, de consulter en cas de douleur à la poitrine ou de fatigue importante en cas d’effort après une exposition au froid. Réchauffez vous bien et gardez toujours une bonne hydratation quotidienne !», recommande le praticien.

I. B.