Tunisie : Hammamet organise son 10e Festival des agrumes

L’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet (Aere) organise les 10, 11 et 12 février 2023 la 10e édition du Festival des agrumes de Hammamet. Un Festival entièrement dédié à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine agrumicole caractéristique de la région.

Cette nouvelle session, à laquelle participent activement la municipalité de Hammamet, la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH), le Centre culturel international de Hammamet (CCIH), l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), l’Association des Italiens de Tunisie (AIT) et d’autres partenaires, sera placée sous le signe de l’amitié tuniso-italienne.

Un weekend animé et festif en perspective. Et pour cause : l’Aere va investir et occuper le cœur battant de la ville en installant, et pour 3 jours, au pied du fort, ses tentes et son chapiteau pour accueillir un programme riche et varié.

Le but du festival est de sensibiliser les citoyens, les visiteurs, les décideurs et surtout les jeunes à la préservation du patrimoine agrumicole local et de contribuer à diversifier l’attractivité touristique de Hammamet en promouvant la région à travers son terroir et son identité.

Mais au-delà de la notion d’identité, c’est bien le modèle d’aménagement du territoire qui est mis en question. Et à travers la valorisation des agrumes, des traditions et des métiers, c’est une véritable sensibilisation à des questions environnementales qui est initiée comme par exemple la gestion de l’eau, la biodiversité agrumicole, l’agriculture biologique, l’éco-consommation ou encore le tourisme rural…