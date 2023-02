Tunisie : ratification de l’accord de prêt de la BAD pour la sécurité alimentaire

Le décret n° 2023-90 du 3 février 2023 portant ratification de l’accord de prêt conclu avec la Banque africaine de développement (BAD), le 3 novembre 2022, d’un montant de 80 millions de dollars pour la contribution au financement du projet d’appui d’urgence à la sécurité alimentaire dans le pays, vient d’être publié au Journal officiel de la république tunisienne (Jort).

L’accord de prêt a été signé par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le directeur général du Bureau régional de développement et de services de la BAD pour l’Afrique du Nord à Tunis, Mohamed El Azizi.

Le projet vise à améliorer l’autosuffisance alimentaire en assurant l’approvisionnement en blé tendre, en orge et en engrais et en renforçant la résilience du secteur céréalier aux chocs externes et au changement climatique.

Il vise également à améliorer la production de ces produits et des fourrages de base en production laitière, ainsi que le développement de la filière céréalière et sa digitalisation, tout en renforçant les capacités institutionnelles de ce secteur.

Ce financement aidera à assurer un approvisionnement régulier en blé tendre et en orge. Il aidera également près de 100 000 petits agriculteurs à préparer l’actuelle saison agricole en leur fournissant les engrais nécessaires.

I. B.