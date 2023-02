Le 1er Rallye du Jasmin au féminin avec la SNDP Agil  

Sponsor et partenaire officiel du 1er Rallye du Jasmin, un rallye international féminin de régularité, qui aura lieu sur 5 étapes du 12 au 18 février 2023, la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP Agil) accompagnera la vingtaine de pilotes et copilotes.

Par Zohra Abid

Les amoureux de la course des autos et motos au goût de la découverte et de l’aventure sur près de 1483 km, sans compter l’aller-retour de l’aéroport, l’approvisionnement en carburant et autres travaux d’entretien.

Jamel Debbabi, l’organisateur du Rallye du Jasmin, qui a derrière lui au moins 3 décennies dans l’organisation des sports mécaniques, a tenu, lundi 6 février 2023, une conférence de presse au Novotel de Tunis, pour remercier tous ceux qui se sont associés d’une manière ou d’une autre à ce nouvel événement dédié au sport mécanique féminin.

Les femmes au volant

Debbabi a cité l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), la Fédération tunisienne de l’automobile (FTA), la Fédération tunisienne de motocyclisme (FTM), Tunisair, Carina Atlas, une firme française spécialisée dans la fabrication du mobilier médical implantée en Tunisie depuis une quarantaine d’années, la société Anaeco Bat spécialisée dans les solutions de peinture basée en Tunisie et en France, et bien sûr SNDP Agil qui a toujours répondu présent dès qu’il s’est agi de sponsoriser les sports mécaniques , sans oublier, côté institutionnel, le consulat général de Tunisie à Lyon et le ministère de l’Intérieur qui veille au bon déroulement de l’événement sur le plan sécuritaire.

«Le Rallye du Jasmin met l’accent sur la promotion du tourisme tunisien à travers la couverture assurée par les médias nationaux et internationaux», a insisté le représentant de l’ONTT. Il ne faut pas oublier que, pendant la période du Covid, le tourisme a été sauvé, entre autres, par l’organisation de certains événements sportifs, comme les rallyes et les marathons, a-t-il aussi rappelé.

Rallye auto et moto de régularité

«Il n’y est pas question de vitesse de pointe mais plutôt de vitesse moyenne et de navigation. L’attention étant portée sur la régularité. Une moyenne de vitesse est imposée aux participantes. Chaque équipage comprend une pilote pour les motos et une pilote et une ou un navigatrice/eur pour les autos. Quant aux circuits, ils ont été sélectionnés de façon que l’esprit de compétition et d’endurance soit combiné avec le plaisir de la découverte. De la culture et des loisirs», explique M. Debbabi, qui a annoncé le programme à vocation sportive, culturelle et touristique, tout en faisant un clin d’œil à la femme tunisienne qu’on retrouve de plus en plus à l’aise au volant ou au guidon.

L’accueil des 20 participantes venant du Canada, de France, d’Algérie et de Tunisie est prévu le mardi 12 février à l’hôtel Mehari Yasmine Hammamet.

Le lendemain, chrono départ à 8h30 pile et c’est la 1ère étape chronométrée Hammamet- Matmata (350km) et la nuitée sera à l’hôtel Diar El Berber.

Le 14 février, 2e étape Matmata- Chenini-Ksar Ghilene (208 km). La nuitée sera à l’hôtel Pansy.

La 3e étape (Ksar Ghilene-Tozeur) de 335 km sera le 15 février et les participants et organisateurs passeront la nuitée à l’hôtel Ras El Ain à Tozeur.

La 4e étape du 16 février de 375 km entre Tozeur et Kairouan et le diner et la nuitée seront à l’hôtel la Kasbah.

Vendredi 17 février, il restera seulement un tronçon de 215 km entre Kairouan, El Jem et Hammamet où aura lieu, à l’hôtel Mehari, la cérémonie de clôture avec remise des prix aux lauréats du 1er Rallye International du Jasmin. Et le lendemain, le 18 février sera le jour du transfert des participants à l’aéroport de Tunis-Carthage et le temps de se dire au revoir. Et à la prochaine.

Lors de la conférence de presse, les organisateurs ont beaucoup parlé des médias étrangers qui vont accompagner l’événement et faire la promotion du tourisme tunisien, avec photos et vidéos de nos sites sahariens exceptionnels, escapades en quad ou à dos de dromadaire à travers les immensités des dunes de sable, un arrêt à Ong Jmal pour voir le site de tournage du film Star Wars, une visite de l’amphithéâtre romain à El-Jem et autres réjouissances dont on parlera notamment sur les réseaux sociaux ou les magazines spécialisés.