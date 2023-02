L’Italie attire 32,5% des exportations tunisiennes de poisson

L’Italie, premier importateur de produits halieutiques en provenance de Tunisie, représente 32,5% des exportations tunisiennes de poisson. Suivent la Libye avec 15,1% et l’Espagne avec 12,6%.

C’est ce qu’a rapporté l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), notant que les exportations tunisiennes de crustacés, poissons et autres produits de la pêche ont augmenté de 19,9% en quantité et de 23,5% en valeur entre janvier et octobre 2022.

La balance du commerce extérieur du poisson tunisien a été positive sur la même période d’environ 269,7 millions de dinars (MDT) par rapport à la même période en 2021 : une hausse de 17,8%.

A fin octobre 2022, les exportations ont totalisé 29 500 tonnes pour une valeur de 612 MDT, contre 24 600 tonnes à la même période de l’année précédente, pour une valeur de 495,5 MDT.