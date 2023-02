Tebboune réagit à l’humiliation de Tunisiens par des agents de la garde nationale algérienne

Le président algérien Abdelmajid Tebboune a réagi à l’incident du poste frontalier d’El-Kala, où des Tunisiens ont été humiliés par des agents de la garde nationale algérienne. Il a de ce fait, «ordonné de ne pas incommoder les Tunisiens qui se rendent sur le territoire algérien et de ne pas les bloquer à la frontière».

C’est ce qu’a indiqué la Télévision nationale algérienne (Vidéo), dans la soirée de ce vendredi 10 février 2023, sachant que cette intervention survient suite à la mésaventure d’un groupe d’une quarantaine de Tunisiens, de retour d’une excursion dans plusieurs villes algériennes, qui ont été dépouillés de leurs bagages par la garde nationale algérienne au poste frontalier d‘El Kala.

Selon le témoignage de l’un des Tunisiens en question, les agents de la garde nationale algérienne les ont retenus pendant de longues heures, et leur ont notamment pris leurs bagages et cassé leurs téléphones portables tout en les humiliant et en affirmant avoir reçu des instructions de leurs chefs, dans ce sens, avant de leur permettre de traverser la frontière pour rentrer en Tunisie…

Pis encore, et selon les témoignages, les agents algériens ont évoqué une crise diplomatique entre l’Algérie et la Tunisie et ce suite, à l’exfiltration de la militante algérienne Amira Bouraoui vers la France via l’aéroport de Tunis-Carthage.

Nabil Ammar & Azzouz Baâlal

On sait aussi que le nouveau ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar a reçu, ce jour, l’ambassadeur d’Algérie à Tunis Azzouz Baâlal d’après un communiqué du ministère, où l’on affirme que les deux parties ont réaffirmé la solidité des liens de fraternité et de coopération entre la Tunisie et l’Algérie.

Cette rencontre a également été l’occasion de souligner la nécessité de renforcer la volonté commune des deux pays à promouvoir une dynamique de coopération bilatérale pour un partenariat stratégique et durable, lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.