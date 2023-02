Arrestation de Khayam Turki : Ennahdha dénonce et réclame sa «libération immédiate»

Suite à l’arrestation, ce samedi 11 février 2023, de l’homme d’affaires et activiste politique Khayam Turki, le parti islamiste Ennahdha a publié un communiqué en dénonçant «un enlèvement» et en appelant à sa libération immédiate.

Le parti de Ghannouchi a affirmé que Khayam Turki a été «emmené vers une destination inconnue», selon son avocat, ajoutant que cette «arrestation est illégale et qu’elle s’inscrit dans un processus d’intimidation contre les opposants à Kaïs Saïed et à son autorité putschiste».

Ennahdha a de ce fait, exprimé son entière solidarité avec Khayam Turki a également estimé que «l’autorité putschiste tente désespérément de sortir de son impasse et de son incapacité flagrante à gérer le pays et la dégradation de la situation, en ciblant les militants politiques qui s’opposent à son processus par des enlèvements, des disparitions forcées, la fabrication d’affaires et en les accusant de crimes terroristes», lit-on encore dans le communiqué.

Le parti islamiste a également accusé les autorités d’exercer des «pressions sur les juges afin de les soumettre au service de l’agenda du coup d’État» et a mis en garde contre «la gravité de la réaction du président suite à l’échec des législatives…».

