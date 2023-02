Duel de choc dans cette soirée de la Ligue des champions, Le Paris Saint-Germain face à Bayern Munich pour une place au quart de finale. Lionel Messi ,Neymar ,Sergio Ramos et Achraf Hakimi titulares avec l’absence de Kylian Mbappé à cause d’une blessure aux ischios. PSG vs Bayern, en direct à 21h heure Paris au Parc des Princes.

PSG vs Bayern Munich en live streaming : huitième de Finale ligue des champions 2023