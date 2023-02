Mandat de dépôt contre Jalled : Me Belhadj dément et précise

L’avocat Ridha Belhadj membre du comité de défense de l’ancien député Walid Jalled a publié un post, dans la soirée de ce mercredi 15 février 2022, pour apporter des précisions sur la situation de son client.

Me Belhadj a d’une part affirmé que contrairement à ce qui a été diffusé par des médias, citant son confrère Samir Dilou, aucun mandat de dépôt n’a pour l’heure été émis contre Walid Jalled.

L’avocat a également rappelé que son client a été arrêté hier soir vers 22 heures devant son domicile, où une perquisition a été effectuée par la police, avant de l’arrêter et de le conduire à la brigade de recherche d’El-Gorjani.

L’interrogatoire s’est poursuivi de minuit à 10 heures ce matin, en présence de ses avocats, Me Mabrouk Korchid et Me Ridha Belhadj, ajoute encore l’avocat, en affirmant que son client a été interrogé sur sa position par rapport au régime, ses positions politiques, ainsi que la gestion de ses responsabilités sportive (en sa qualité de président de l’AS Soliman) et sur le financement de son domicile.

Me Blehadj a ajouté que Walid Jalled a été maintenu en détention afin de poursuivre l’interrogatoire et lui permettre de fournir des preuves sur les sujets évoqués et qu’il n’y pas eu de mandat de dépôt émis à son encontre.

