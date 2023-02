Mission économique tunisienne en RDC

Le Tunisia-Africa Business Council (TABC) organise une mission économique multisectorielle en République démocratique du Congo (RDC) du 13 au 18 février 2023 à l’hôtel Sultani Kinshasa.

Cette mission est organisée en partenariat avec l’ambassade tunisienne à la RDC pour accompagner les entreprises tunisiennes dans leur stratégie d’implémentation en Afrique subsaharienne.

L’ouverture officielle du forum économique tuniso-congolais a vu la participation de deux ministres congolais: Désiré-Cashmir Kolongele Eberande (Numérique), et Muhindo Nzangi Butondo (Enseignement supérieur) ainsi que l’ambassadeur tunisien à Kinshasa Bouzekri Remili et le président de TABC Anis Jaziri.

Quelque 30 chefs d’entreprise tunisiens et congolais ont participé au forum, qui a été suivi de plusieurs rencontres BtoB et BtoG.

Le programme de la mission économique prévoit aussi des rencontres institutionnelles de la délégation tunisienne avec des responsables ministériels congolais, des directeurs de cabinets et des présidents de chambres de commerce.

Cette deuxième édition de la mission économique en RDC organisée par TABC vient renforcer les efforts d’implémentation des entreprises tunisiennes en RDC et l’amélioration des échanges bilatéraux avec un pays à très haut potentiel, avec une superficie qui dépasse 2 millions km², une population de plus de 100 millions d’habitants et des richesses naturelles extraordinaires.