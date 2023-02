Esther Lynch à Kaïs Saïed : «Arrêtez vos attaques contre les syndicats !»

Dans le communiqué publié ci-dessous, les syndicats européens expriment leur appui pour les manifestations d’aujourd’hui, samedi 18 février 2023, en Tunisie, contre la répression autoritaire des droits des travailleurs et de la démocratie par le président Kaïs Saïed.

La secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats (CES), Esther Lynch, s’est rendue à Sfax pour une manifestation organisée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) en réponse à une campagne d’arrestations, de licenciements et de harcèlement de syndicalistes dans le pays.

Lynch fait partie d’une délégation de dirigeants syndicaux internationaux en Tunisie pour montrer au président Saïed que le monde regarde ses actions et que l’UGTT a le plein soutien du mouvement syndical mondial.

La journée nationale de protestation est une réponse à une campagne soutenue d’attaques contre l’UGTT, notamment :

– l’arrestation du responsable de l’UGTT Anis Al-Kaabi le 31 janvier pour grève légitime et légale;

– le limogeage de responsables syndicaux;

– le procès malveillants contre des syndicalistes;

– l’utilisation des forces de l’ordre pour surveiller et restreindre l’activité syndicale;

– la promotion des syndicats jaunes.

Ces tactiques font partie d’une campagne du président Saïed pour briser la résistance du syndicat à sa mauvaise gestion de la crise économique, qui est à l’origine de la misère de millions de travailleurs.

Les attaques se sont aggravées depuis que l’UGTT et les dirigeants de la société civile ont lancé une initiative nationale de sauvetage en décembre pour faire face à la crise économique, sociale et constitutionnelle du pays.

La Tunisie fait désormais partie d’un groupe de pays où il n’y a «aucune garantie de droits», selon l’indice des droits mondiaux de la CSI. C’était le seul pays au monde à entrer dans ce groupe l’année dernière.

S’exprimant depuis la Tunisie, la secrétaire générale de la CES, Esther Lynch, a déclaré : «L’UGTT est le dernier rempart pour défendre la démocratie tunisienne. La répression autoritaire du président Saied contre les syndicalistes ne pourra pas réussir. Le mouvement syndical mondial ne le tolérera pas. Je suis ici en Tunisie pour dire au président Saïed : le monde voit ce que vous faites, arrêtez vos attaques contre les syndicats maintenant. Nous mettons également en garde le gouvernement contre tout projet de suppression des subventions sur des produits de base comme la nourriture et l’énergie. Alors que la vie des gens ordinaires devient chaque jour plus difficile, les Tunisiens ont plus que jamais besoin de syndicats forts et indépendants. L’UGTT a un rôle important à jouer pour aider les Tunisiens à traverser cette crise et à reconstruire un pays plus juste et plus démocratique, comme elle l’a toujours fait depuis sa fondation – elle aura le plein soutien des syndicats à travers l’Europe et le monde pour ce faire.»

